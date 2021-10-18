Журналистка Светлана Крюкова рассмотрела проблему свободы слова в современной Украине и вопрос о том, насколько сложно здесь журналисту получить доступ к аудитории.

Своё мнение по этому поводу она высказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Я не представляю, как журналисту в Украине могут заткнуть рот. Если у журналиста есть YouTube-канал,Telegram-канал или страница вFacebook, то у власти нет доступа к ним. Если вы активны и продуцируете эксклюзивный контент, то найдёте выход к аудитории – рано или поздно. Сейчас у нас блогосфера очень развита, а теперь, после этих санкционных решений, ещё и набирает обороты. Если у нас есть эксклюзивный материал, например, о коррупции, и номера телефонов двух-трёх популярных блогеров, то ничто не помешает нам устроить громкий скандал», - отмечает журналистка.

Она также отметила роль, которую играют масс-медиа в украинской политической борьбе.

Как сообщает Politeka, ранее журналисты из закрытых украинских СМИ провели акцию протеста.

Также Politeka сообщала, что политолог Янина Соколовская призвала обеспечить украинским журналистам защищённость.