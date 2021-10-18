Директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» розповів, як Україна повинна будувати свою державну політику.

«У нас є територія, яка має якісь можливості, це наша країна. Ми домовилися про якість життя. Перше - це безпека. Ми наймаємо поліцію, прикордонників, армію, щоб нам було комфортно. Якщо у нас виникає якийсь спір - потрібен арбітр. Ми наймаємо справедливих суддів, яких ми поважаємо. Далі ми наймаємо чиновників, які допомагають регулювати сектори, щоб не було монополізації і зловживань. Все це ми фінансуємо своїми податками. Мій податок, який я плачу - це плата за державний сервіс», - міркує він.

Якщо ми спробуємо сьогодні з нуля запроєктувати державу як сервіс для нас, це буде коштувати в три рази дешевше, ніж ми платимо сьогодні. Тому що ефективний сервіс можна цифровізувати, і там не буде такої кількості паразитів.

«Держава не повинна лізти в економіку. Але є нюанси. Ми говоримо про вільну економіку всередині країни, це маст хев. Але коли ми говоримо про зовнішні ринки, будемо чесними, у кожної країни є своя прагматична ідея, і все віджимають один одного. І коли ми говоримо, що відкриваємо ринок для всіх - Україна сьогодні з точки зору економічного розвитку - дитячий садок. У той час як розвинена Німеччина - це вже професійна компанія. І ми свій дитячий садок відкриваємо і говоримо: «Зараз ми будемо в вільному ринку працювати!». Ми починаємо поставляти іграшки і чуємо: «Стояти! У нас тут є танки, машини і таке інше», - робить висновок Амелін.

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