Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал, как Украина должна строить свою государственную политику.

«У нас есть территория, которая имеет какие-то возможности, это наша страна. Мы договорились о качестве жизни. Первое – это безопасность. Мы нанимаем полицию, пограничников, армию, чтобы нам было комфортно. Если у нас возникает какой-то спор – нужен арбитр. Мы нанимаем справедливых судей, которых мы уважаем. Дальше мы нанимаем чиновников, которые помогают регулировать сектора, чтобы не было монополизации и злоупотреблений. Все это мы финансируем своими налогами.Мой налог, который я плачу – это плата за государственный сервис», - рассуждает он.

Если мы попробуем сегодня с нуля запроектировать государство как сервис для нас, это будет стоить в три раза дешевле, чем мы платим сегодня. Потому что эффективный сервис можно цифровизировать, и там не будет такого количества паразитов.

«Государство не должно лезть в экономику. Но есть нюансы. Мы говорим о свободной экономике внутри страны, это маст хев. Но когда мы говорим о внешних рынках, будем честными, у каждой страны есть своя прагматичная идея, и все отжимают друг друга. И когда мы говорим, что открываем рынок для всех – Украина сегодня с точки зрения экономического развития – детский садик. В то время как развитая Германия – это уже профессиональная компания. И мы свой детский садик открываем и говорим: «Сейчас мы будем в свободном рынке работать!». Мы начинаем поставлять игрушки и слышим: «Стоять! У нас тут есть танки, машины и все такое», - заключает Амелин.

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