Журналістка Яніна Соколовська висловила свою думку щодо статті, яку експрезидент РФ Дмитро Медведєв написав про Україну, і поміркувала над тим, як на це відреагував український президент Володимир Зеленський.

Про це вона розповіла у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24».

За словами гості програми, Медведєв написав надто смішну статтю, аби президент України на неї хоч якось реагував. «Вона схожа швидше на миттєву емоційну реакцію, але як програмний твір ця стаття не те що слабка, а плінтус – це для неї стеля. Зеленський ніяк не відреагував, і я думаю, що його ця історія навіть порадувала», - міркує Соколовська.

Принагідно журналістка іронізує і стверджує, що навіть твіти студентів написані краще, аніж стаття колишнього президента РФ. Вона констатує, що така витівка нічого не змінить в самій Україні. Зокрема, пояснює Соколовська, Медведєв написав статтю, але не погрожував привести війська до кордону чи надати свою підтримку підпільним організаціям.

На думку гості програми, стратегія Медведєва – це вичікування, коли до влади в Україні прийде людина, що буде лояльно ставитися до Росії. «Можна чекати такого керівництва, а можна – другого пришестя Христа. Що ж, чекайте на здоров'я», - підсумовує Соколовська.

Як повідомляла Politeka, Соколовська розповіла, чому «ПриватБанк» не можуть повернути Коломойському.

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