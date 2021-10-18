Журналистка Янина Соколовская выразила свое мнение относительно статьи, которую экс-президент РФ Дмитрий Медведев написал об Украине, и поразмыслил о том, как на это отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом она рассказала в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам гости программы, Медведев написал слишком смешную статью, чтобы президент Украины на нее как-то реагировал. «Она похожа скорее на мгновенную эмоциональную реакцию, но в качестве программного произведения эта статья не то что слабая, а плинтус – это для нее потолок. Зеленский никак не отреагировал, и я думаю, что его эта история даже порадовала», - рассуждает Соколовская.

Попутно журналистка иронизирует и утверждает, что даже твиты студентов написаны лучше, чем статья бывшего президента РФ. Она констатирует, что такая затея ничего не изменит в самой Украине. В частности, объясняет Соколовская, Медведев написал статью, но не угрожал привести войска к границе или предоставить свою поддержку подпольным организациям.

По мнению гости программы, стратегия Медведева - это выжидание, когда к власти в Украине придет человек, который будет лояльно относиться к России. «Можно ждать такого руководства, а можно – второго пришествия Христа. Что же, ждите на здоровье», - заключает Соколовская.

Как сообщала Politeka, Соколовская рассказала, почему «ПриватБанк» не могут вернуть Коломойскому.

Также Politeka писала о том, что Соколовская поделилась своим мнением о специфике работы украинских журналистов.