Після 35 років тіло й обличчя жінки можуть різко змінитися: пливе "овал", з'являється зайва вага і зморшки. Що відбувається і як з цим впоратися, розповіла гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко, пишет Clutch.

За словами фахівця, з віком жінки починає знижуватися гормональна насиченість, включаючи такий гормон, як естроген, що відповідає за вироблення в організмі колагену, так необхідного для еластичності і пружності шкіри. Звідси поява зморшок.

Крім того, додала гінеколог, ніхто не відміняв земну гравітацію - все, на жаль, "пливе" вниз.

"Також важливим фактором є резорбція кісткової тканини, яка розвивається з віком. Тобто, по суті кісткова тканина розчиняється, і це дуже змінює риси і каркас обличчя", - уточнила фахівець.

Що стосується обвисання грудей, то в цьому випадку роль відіграє наявність вагітності, годування грудьми, постава. Зокрема, сидяча робота дуже сильно може вплинути на поставу, а через це змінюється і форма грудей.

Також з віком навряд чи комусь вдається уникнути набору ваги. Гінеколог, спираючись на недавні дослідження, спростувала міф, що зниження метаболізму якимось чином пов'язане з настанням менопаузи. Насправді воно відбувається у віці 60+.

"Якщо жінка не змінює харчування і при цьому набирає вагу, то, можливо, у неї просто знизилася фізична активність. Але часто ми просто не зовсім адекватно оцінюємо те, що і як ми їмо. І якщо є надбавка у вазі, то відповідь ймовірно криється все-таки десь в області тарілки", - роз'яснила гінеколог.

Тетяна Осауленко підсумувала, що жінкам не варто боятися старіти, тим більше в наш вік, коли якість життя навіть після 50-60-70 років може бути на хорошому рівні і можна отримувати задоволення від життя.

За її словами, менопауза - це природний і невідворотний фізіологічний процес згасання репродуктивної функції через зниження функцій яєчників, з яким стикається кожна жінка приблизно після 45-60 років.

"Мені дуже подобається фраза: "Старість - це розкіш, в якій багатьом було відмовлено". Старіння організму - це фізіологічний процес. І до нього потрібно підходити досить спокійно психологічно", - заспокоїла українок гінеколог.

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