После 35 лет тело и лицо женщины могут резко измениться: плывет "овал", появляется лишний вес и морщины. Что происходит и как с этим справиться, рассказала гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко, пишет Clutch.
По словам специалиста, с возрастом женщины начинает снижаться гормональная насыщенность, включая такой гормон, как эстроген, что отвечает за выработку в организме коллагена, так необходимого для эластичности и упругости кожи. Отсюда появление морщин.
Кроме того, добавила гинеколог, никто не отменял земную гравитацию - все, к сожалению, "плывет" вниз.
"Также важным фактором является резорбция костной ткани, которая развивается с возрастом. То есть, по сути костная ткань растворяется, и это очень меняет черты и каркас лица", - уточнила специалист.
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Что касается обвисания груди, то в этом случае роль играет наличие беременности, кормление грудью, осанка. В часности, сидячая работа очень сильно может повлиять на осанку, а из-за этого меняется и форма груди.
Также с возрастом вряд ли кому-то удается избежать набора веса. Гинеколог, опираясь на недавние исследования, опровергла миф, что снижение метаболизма каким-то образом связано с наступлением менопаузы. На самом деле оно происходит в возрасте 60+.
"Если женщина не меняет питание и при этом набирает вес, то, возможно, у нее просто снизилась физическая активность. Но часто мы просто не совсем адекватно оцениваем то, что и как мы едим. И если есть прибавка в весе, то ответ вероятно кроется все-таки где-то в области тарелки", - разъяснила гинеколог.
Татьяна Осауленко подытожила, что женщинам не стоит бояться стареть, тем более в наш век, когда качество жизни даже после 50-60-70 лет может быть на хорошем уровне и можно получать удовольствие от жизни.
По ее словам, менопауза – это естественный и неотвратимый физиологический процесс угасания репродуктивной функции из-за снижения функций яичников, с которым сталкивается каждая женщина примерно после 45-60 лет.
"Мне очень нравится фраза: "Старость - это роскошь, в которой многим было отказано". Старение организма - это физиологический процесс. И к нему нужно подходить достаточно спокойно психологически", - успокоила украинок гинеколог.
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