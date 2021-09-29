Настя Каменських влаштували собі фотосесію в аутфіті білого кольору. Зірка не стала надягати під своє вбрання нижню білизну.
Дружина Потапа і популярна співачка Настя Каменських порадувала шанувальників новим постом. Зірка закликала фоловерів помічати красу, яка нас оточує і радіти їй, пише Hyser.ua.
"Навколо і всередині нас стільки краси і любові 🤍 головне - помічати її і відчувати», - написала в соцмережі артистка.
Цей пост Настя супроводила двома своїми знімками. Каменських влаштувала собі фотосесію на тлі красивого пейзажу. Позувала виконавиця в аутфіті білого кольору, під який не стала надягати бюстгальтер. Для фото Настя одягалася в штани і кофту з довгим рукавом. Ґудзики на кофті зірка застебнула не все, акцентувавши таким чином увагу на своєму пишному бюсті. Артистка позувала фотографу, приймаючи грайливі пози і демонструючи свою спокусливу фігуру в кращому світлі. Так що шанувальники змогли оцінити жіночні форми співачки, як спереду, так і ззаду.
Образ Насті доповнили лаконічні прикраси і розпущене волосся, завиті в дрібні локони. Фолловери обсипали свою улюбленицю численними компліментами, захопившись її красою і почуттям стилю.
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Цікаво, що Настя не відзначила того, хто зробив для неї ці знімки. Схоже, що це не професійні фотографії, а спонтанні кадри, зроблені під час прогулянки. Цілком можливо, що артистка вирушила насолоджуватися прекрасними видами в компанії свого чоловіка Потапа. Однак, якщо це не так, то на місці репера варто було б задуматися, кому в таких спокусливих позах позувала його дружина.
Втім, схоже, що між подружжям панує взаєморозуміння і ідилія, а ревнощів немає і сліду. Чоловік і дружина довіряють один одному, а репер зовсім не проти, що його «друга половинка» періодично публікує в мережі досить відвертий контент.