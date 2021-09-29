Настя Каменских устроили себе фотосессию в аутфите белого цвета. Звезда не стала надевать под свой наряд нижнее белье.

Супруга Потапа и популярная певица Настя Каменских порадовала поклонников новым постом. Звезда призвала фолловеров замечать красоту, которая нас окружает и радоваться ей, пишет Hyser.ua.

«Вокруг и внутри нас столько красоты и любви 🤍 Главное - замечать ее и чувствовать», - написала в соцсети артистка.

Этот пост Настя сопроводила двумя своими снимками. Каменских устроила себе фотосессию на фоне красивого пейзажа. Позировала исполнительница в аутфите белого цвета, под который не стала надевать бюстгальтер. Для фото Настя облачилась в брюки и кофту с длинным рукавом. Пуговицы на кофте звезда застегнула не все, акцентировав таким образом внимание на своем пышном бюсте. Артистка позировала фотографу, принимая игривые позы и демонстрируя свою соблазнительную фигуру в лучшем свете. Так что поклонники смогли оценить женственные формы певицы, как спереди, так и сзади.

Образ Насти дополнили лаконичные украшения и распущенные волосы, завитые в мелкие локоны. Фолловеры осыпали свою любимицу многочисленными комплиментами, восхитившись ее красотой и чувством стиля.

Интересно, что Настя не отметила того, кто сделал для нее эти снимки. Похоже, что это не профессиональные фотографии, а спонтанные кадры, сделанные во время прогулки. Вполне возможно, что артистка отправилась наслаждаться прекрасными видами в компании своего мужа Потапа. Однако, если это не так, то на месте рэпера стоило бы задуматься, кому в таких соблазнительных позах позировала его супруга.

Впрочем, похоже, что между супругами царит взаимопонимание и идиллия, а ревности нет и следа. Муж и жена доверяют друг другу, а рэпер вовсе не против, что его «вторая половинка» периодически публикует в сети довольно откровенный контент.