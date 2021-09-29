28 вересня визначили 81 переможця Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків - 2020". Цей рейтинг проводиться в Україні вже десятий рік поспіль

Про це у себе на ФБ-сторінці повідомила генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Герасименко.

Оцінювала кандидатів Вища рейтингова комісія (ВРК), до складу якої цього року увійшли: голова ВРК перший віце-прем'єр і міністр економіки України Олексій Любченко, президент АНУ Грігол Катамадзе, секретар ВРК Людмила Герасименко та інші члени Комісії.

Урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського ювілейного Рейтингу "Сумлінні платники податків - 2020" відбудеться 2 грудня 2021 року.

Зазначимо, метою рейтингу є посилення ролі та авторитету платників податків у житті країни та підвищення загальної культури сплати податків. Рейтинг проводиться у два тури - на регіональному та всеукраїнському рівнях.

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