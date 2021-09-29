28 сентября определили 81 победителя всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики - 2020». Этот рейтиннг проводится в Украине уже десятый год подряд

Об этом у себя на ФБ-страничке сообщила Генеральный директор Ассоциации плательщиков налогов Украины Людмила Герасименко.

Оценивала кандидатов Высшая Рейтинговая Комиссия (ВРК), в состав которой в этом году вошли: председатель ВРК первый вице-премьер и министр экономики Украины Алексей Любченко, президент АНУ Григол Катамадзе, секретарь ВРК Людмила Герасименко и другие члены Комиссии.

Торжественная церемония награждения победителей Всеукраинского Юбилейного Рейтинга "Добросовестные налогоплательщики - 2020" состоится 2 декабря 2021.

Отметим, целью рейтинга является усиление роли и авторитета налогоплательщиков в жизни страны и повышение общей культуры уплаты налогов. Рейтинг проводится в два тура – на региональном и всеукраинском уровнях.

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