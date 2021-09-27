Перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле» розповів, чим зумовлена погана екологія в Україні. За його словами, наразі цим питанням почало займатися РНБО.
«Держава замало підтримувала інвестиційну політику щодо модернізації, щоб стимулювати бізнес, встановити очисні споруди чи модернізувати систему викиду в атмосферу. Бізнес вважав, що прибуток це важливіше ніж те, що стається з навколишнім середовищем», - зазначив Заруба.
Як зазначив експерт, наразі РНБО навіть приймає рішення стосовно екології – зараз це питання є більш важливим та суттєвим, тому і слідує реакція від керівництва країни.
«Сьогодні ми бачимо кліматичні зміни і європейський зелений курс, де повинна знижуватись кількість викидів парникових газів. Усі розуміють, якщо не модернізувати (промисловість, - Ред.) та не втримати забруднювачів, то просто природі буде дуже важко і ми можемо побачити негативні наслідки», - сказав Заруба.
За словами експерта, було затверджене рішення РНБО щодо посилення ролі держави у контролі за станом водних об’єктів. Експерт зазначив, що 70% поверхневих вод України вже не є придатними до вживання.
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«Є річки і начебто їх багато, але воно забруднюється настільки, що фактично стає непридатним, щоб його очистити», - підкреслив Заруба.
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