Первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле» рассказал, чем обусловлена плохая экология в Украине. По его словам, сейчас этим вопросом начало заниматься СНБО.
«Государство мало поддерживало инвестиционную политику по модернизации, чтобы стимулировать бизнес, установить очистные сооружения или модернизировать систему выброса в атмосферу. Бизнес считал, что прибыль это важнее чем то, что происходит с окружающей средой», - отметил Заруба.
Как отметил эксперт, сейчас СНБО даже принимает решения по экологии – сейчас этот вопрос является более важным и существенным, поэтому и следует реакция от руководства страны.
«Сегодня мы видим климатические изменения и европейский зеленый курс, где должно снижаться количество выбросов парниковых газов. Все понимают, если не модернизировать (промышленность, - Ред.) и не удержать загрязнителей, то просто природе будет очень тяжело и мы можем увидеть негативные последствия», - сказал Заруба.
По словам эксперта, было утверждено решение СНБО об усилении роли государства в контроле за состоянием водных объектов. Эксперт отметил, что 70% поверхностных вод Украины уже не пригодны к употреблению.
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«Есть реки и вроде их много, но оно загрязняется настолько, что фактически становится непригодным, чтобы его очистить», - подчеркнул Заруба.
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