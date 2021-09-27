Політолог Руслан Бортник у своєму блозі «Підсумки тижня» розповів, на що варто звернути увагу при встановленні істини у справі про замах на Сергія Шефіра, а також назвав основні версії причин, через які було скоєно цей злочин.

«Шефір ніколи не мав визначального впливу на формування санкційних механізмів. Та й часто був проти них, і всі про це знали. По-перше, я не дуже вірю в самостріл або імітацію замаху. Це дуже складний і небезпечний спосіб замаху. Кулі – не лазерні промені, і будь-який рикошет від кузова автомобіля або деталей двигуна в салон – і людина, яка бере участь в такій постановці - мертва», - розповів Бортник.

Він вважає, що найбільш ймовірна версія – це комерційні розборки. По-друге, за словами політолога, це наслідок виконання Шефіром якихось інтимних, з політичної точки зору, завдань президента, яких у нього було багато. По-третє, на думку Бортника, можливо, що це акт індивідуального тероризму, оскільки в Україні зараз дуже багато людей, які не люблять владу і мають багато зброї і донбаського досвіду.

«Також не можна виключити, що це інструмент внутрішньої і зовнішньої дестабілізації. Фігура була обрана для того, щоб викликати паніку, страх в суспільстві і страх всередині влади», - зазначив Бортник.

На думку політолога, варто також звернути увагу на те, що стрільців може бути кілька, тому що потрапити 18 разів в бічну проєкцію автомобіля під час руху з одного автомата - це дуже складно.

«Вогонь по водійському місцю міг бути теж тільки попередженням Шефіру, можливо, спеціальної мети вбивати його не було. Також треба звернути увагу на політичні, а особливо економічні конфлікти навколо Шефіра, на оперативну і інформаційну реакцію влади і наступні дії», - вважає Бортник.

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