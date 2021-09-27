Политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели» рассказал, на что стоит обратить внимание при установлении истины в деле о покушении на Сергея Шефира, а также назвал основные версии причин, по которым было совершено это преступление.

«Сам Шефир никогда не имел определяющего влияния на формирование санкционных механизмов. Да и часто был против них, и все об этом знали. Во-первых, я не очень верю в самострел или имитацию покушения. Это очень сложный и опасный способ покушения. Пули – не лазерные лучи, и любой рикошет от кузова автомобиля или деталей двигателя в салон – и человек, который участвует в такой постановке – мертв», - рассказал Бортник.

Он считает, что более вероятная версия – это коммерческие разборки. Во-вторых, по словам политолога, это следствие выполнения Шефиром каких-то интимных, с политической точки зрения, задач президента, коих у него было много. В-третьих, по мнению Бортника, возможно, что это акт индивидуального терроризма, так как в Украине сейчас очень много людей, которые не любят власть и имеют много оружия и донбасского опыта.

«Также нельзя исключить, что это инструмент внутренней и внешней дестабилизации. Фигура была избрана для того, чтобы вызвать панику, страх в обществе и страх внутри власти», - отметил Бортник.

По мнению политолога, стоит также обратить внимание на то, что стрелков может быть несколько, потому что попасть 18 раз в боковую проекцию движущегося автомобиля с одного автомата – это очень сложно.

«Огонь по водительскому месту мог быть тоже только предупреждением Шефиру, возможно, специальной цели убивать его не было. Также надо обратить внимание на политические, а особенно экономические конфликты вокруг Шефира, на оперативную и информационную реакцию властей и последующие действия», - считает Бортник.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал свои версии по покушению на помощника президента.

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