Українська співачка Оля Полякова показала своїм фанатам відео, як її готують до ефіру "Маска"

Як пише Hyser, українська співачка Оля Полякова бере участь у багатьох проектах. Зокрема, вона бере участь у проекті "Маска" в якості судді. Кожен раз їй придумують нові образи, які підкреслюють її індивідуальність і артистичність. Цього разу Оля Полякова приміряла білу розкішну перуку і яскравий макіяж. Вона детально вирішила показати своїм шанувальникам етапи створення цього образу.

Варто сказати, що це дуже копітка і важка робота, яка забирає багато часу і сил.

Але Оля Полякова кожен раз терпляче витримує довгі години нанесення макіяжу і укладання. Адже вона розуміє, що намагається в першу чергу для глядачів. Адже їм хочеться бачити свого кумира в нових образах.

"Готуємося до зйомки, робимо новий образ", - підписала довге відео Оля Поляков.

У коментарях користувачі Мережі високо оцінили образ Олі Полякової. Хоча знайшлися і ті, хто засудив вибір волосся. Деякі порахували, що вони більше схожі на мочалку.

"Талановита дівчина, розумничка, Як завжди чудова❤️, Образ, звичайно, бомбічно дивовижний! Несподівано! Мальвіна відпочиває👏, Снігова королева з гарячим серцем😍, Мальвіна наша)))❤️🔥🔥🔥👏👏👏👏👏😂😍, Лялька Барбі?Нереально красива принцеса...🥰 , Білява Джозі❤️, Я так хочу це порфюм ♪ , Красива краса люблю, Богиня�😍😍�,

Груба ви!Навчіться правильно рекламувати свою продукцію.Вчіться у світових зірок.😂 😂 😂Навіть відбило бажання зазирнути і переглянути вашу предлогаемую косметику.😂Соррі", - написали фанати.