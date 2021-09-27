Украинская певица Оля Полякова показала своим фанатам видео, как ее готовят к эфиру "Маска"

Как пишет Hyser, украинская певица Оля Полякова принимает участие в многих проектах. В частности, она участвует в проекте "Маска" в качестве судьи. Каждый раз ей придумывают новые образы, которые подчеркивают ее индивидуальность и артистичность. На этот раз Оля Полякова примерила белый роскошный парик и яркий макияж. Она детально решила показать своим поклонникам этапы создания этого образа.

Стоит сказать, что это очень кропотливая и тяжелая работа, которая отнимает много времени и сил.

Но Оля Полякова каждый раз терпеливо выдерживает долги часы нанесения макияжа и укладки. Ведь она понимает, что старается в первую очередь для зрителей. Ведь им хочется видеть своего кумира в новых образах.

"Готовимся к съёмке, делаем новый образ", - подписала длинное видео Оля Поляков.

В комментариях пользователи сети высоко оценили образ Оли Поляковой. Хотя нашлись и те, кто осудил выбор волос. Некоторые посчитали, что они больше похожи на мочалку.

"Талантливая девушка, умничка, Как всегда великолепна❤️, Образ ,конечно ,бомбически удивительный! Неожиданно! Мальвина отдыхает👏, Снежная королева с горячим сердцем😍, Мальвина наша)))❤️🔥🔥🔥👏👏👏👏👏😂😍, Кукла Барби?Нереально красивая принцесса...🥰, Белокурая ДЖОЗИ❤️, Я так хочу это порфюм 🤗🤗😔😔, Красивая красота люблю, Богиня😍😍😍,

Грубая вы!Научитесь правильно рекламировать свою продукцию.Учитесь у мировых звезд.😂😂😂Даже отбило желание заглянуть и пересмотреть вашу предлогаемую косметику.😂Сорри", - написали фанаты.