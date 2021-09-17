У програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» політолог Олександра Решмеділова поміркувала над тим, чи знайде влада кошти в бюджеті для проведення дострокових перевиборів.

Решмеділова зазначає, що, говорячи про можливі перевибори, передусім потрібно подивитися на проєкт бюджету. «Немає грошей – не буде і свята», - підкреслює вона.

На думку експерта, зараз можна спостерігати готовність влади до певних турбулентностей. Вона припускає, що владі навіть доведеться певною мірою стримувати регіональні еліти, домагаючись від них поступливості та стримуючи їхній негатив. «Можливі навіть протести місцевої влади проти центральної, і всі ці тенденції мають проявитися нинішньої осені», - міркує Решмеділова.

Принагідно вона пояснює, чому осінь – це зазвичай гарячий політичний сезон. «Тому що, скільки б влада не розповідала, як все чудово, саме восени може виявитися несприятливий інформаційний привід», - каже гостя програми.

Водночас політолог зауважує, що, якби не опозиція, тему субсидій ніхто б й узагалі не підіймав. «Влада просто говорила б: навіщо ви підіймаєте це питання, воно зараз не на часі. Хоча насправді воно дуже актуальне», - підкреслює вона. Аби не бути голослівною, Решмеділова нагадує заяви Шмигаля про те, що коштів вистачає на все, поки не постало питання субсидій. Хай там що, каже вона, а такі питання завжди в порядку денному.

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