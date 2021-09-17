В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог Александра Решмедилова поразмыслила о том, найдет ли власть средства в бюджете для проведения досрочных перевыборов.

Решмедилова отмечает, что, говоря о возможных перевыборах, прежде всего нужно посмотреть на проект бюджета. «Нет денег – не будет и праздника», - подчеркивает она.

По мнению эксперта, сейчас можно наблюдать готовность власти к определенным турбулентностям. Она предполагает, что власти даже придется в определенной степени сдерживать региональные элиты, добиваясь от них уступчивости и сдерживая их негатив. «Возможны даже протесты местной власти против центральной, и все эти тенденции должны проявиться нынешней осенью», - рассуждает Решмедилова.

Попутно она объясняет, почему осень - это обычно горячий политический сезон. «Потому что, сколько бы власть ни рассказывала, как все замечательно, именно осенью может проявиться неблагоприятный информационный повод», - говорит гостья программы.

В то же время политолог отмечает, что, если бы не оппозиция, тему субсидий никто бы и вообще не поднимал. «Власть просто говорила бы: зачем вы поднимаете этот вопрос, он сейчас не актуален. Хотя на самом деле он очень актуален», - подчеркивает она. Чтобы не быть голословной, Решмедилова напоминает заявления Шмыгаля о том, что средств хватает на все, пока не встал вопрос субсидий. Что бы ни было, говорит она, а такие вопросы всегда в повестке дня.

Как сообщала Politeka, Решмедилова объяснила, почему украинцы не доверяют банковской сфере.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова рассказала, в чем сложность с созданием госбюджета.