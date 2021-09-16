У новому випуску програми «Акценти» з блогером Тетяною Резвін глава асоціації ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук розповів, що буде з тарифами на опалення у цьому сезоні.

«Передбачити цифри і ціни на енергоносії я не можу, але можу сказати з того, що бачу як людина, яка дивиться на це з боку. Звичайно ж Україна як сировинна країна виграла за рахунок того, що ростуть ціни на сировину і на енергоносії частково, тому що ми теж їх поставляємо в інші країни. Але також ми як споживачі будемо програвати сьогодні, тому що ціни в наших платіжках будуть рости», - повідомив він.

Киричук сказав, що ціни будуть рости не тільки в платіжках, потрібно тверезо розуміти, що ми живемо у світі, де все буде ставати тільки дорожче. Ставатимуть дорожче енергоносії, продукти, упевнений він, і це світова тенденція, тому що ресурси нашої планети обмежені. Імовірно тарифи підвищаться на 40%, спрогнозував він, і швидше за все підвищення ціни на гарячу воду і опалення буде в такій межі.

«Ми живемо на сьогоднішній момент в житловому фонді, який споживає мінімум у два рази більше енергії, ніж повинен. А у багатьох споживачів навіть не стоять лічильники досі.Як можна зрозуміти, скільки треба економити, якщо ми навіть не рахували? А нам потрібно це розуміти хоча б на рівні споживачів. Люди повинні розуміти, що їм потрібно робити, змінювати і утеплювати в будинку для збереження тепла і економії, щоб людина у своїй квартирі почала платити у два рази менше», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Попенко, що комуналка забирає 160% мінімальної пенсії українців.

Також раніше, для Politeka Завальнюк розповідала про можливе підвищення тарифів на газ.