В новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин глава ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук рассказал,что будет с тарифами на отопление в этом сезоне.

«Предсказать цифры и цены на энергоносители я не могу, но могу сказать из того, что вижу как человек, который смотрит на это со стороны. Конечно же Украина как сырьевая страна выиграла за счет того, что растут цены на сырье и на энергоносители частично, потому что мы тоже их поставляем в другие страны. Но также мы как потребители будем проигрывать сегодня, потому что цены в наших платежках будут расти», - сообщил он.

Киричук сказал, что цены будут расти не только в платежках, нужно здраво понимать, что мы живем в мире, где все будет становиться только дороже. Будут становиться дороже энергоносители, продукты, уверен он, и это мировая тенденция, потому что ресурсы нашей планеты ограничены. Предположительно тарифы повысятся на 40%, спрогнозировал он, и скорее всего повышение цены на горячую воду и отопление будет в таком пределе.

«Мы живем на сегодняшний момент в жилом фонде, который потребляет минимум в два раза больше энергии, чем должен. А у многих потребителей даже не стоят счетчики до сих пор. Как можно понять, сколько надо экономить, если мы даже не считали? А нам нужно это понимать хотя бы на уровне потребителей. Люди должны понимать, что им нужно делать, менять и утеплять в доме для сохранения тепла и экономии, чтобы человек в своей квартире начал платить в два раза меньше», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Попенко, что коммуналка забирает 160% минимальной пенсии украинцев.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала о возможном повышении тарифов на газ.