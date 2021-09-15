У своєму блозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ розповів про майбутнє протистояння Америки з Китаєм.

«Зараз модель економіки і глобальної торгівлі переходить в дуже спрощений формат гри з нульовою сумою, коли з декількох гравців,які сидять за одним столом, перемога одного повинна обов'язково супроводжуватися ураженням іншого. Відповідно грошовий виграш одного забезпечується за рахунок грошового програшу іншого. Зрозуміло, що динамічний розвиток Китаю та формування в Китаї середнього класу буде відбуватися за рахунок того, що в Америці середній клас буде бідніти», - повідомив він.

Кущ сказав, що це боротьба китайців за появу золотого мільярда в Китаї, а Америка у свою чергу веде боротьбу, щоб другий золотий мільярд не з'явився в Азії. Американці розглядають різні варіанти не тільки конфронтації з Китаєм, вважає він, але і так званої інтеграції з Китаєм. І вони з задоволенням погодилися б на співпрацю з цією країною, впевнений він, якби Китай погодився на кілька базових умов.

«Перш за все - це обмеження темпів економічного зростання, тобто Америка хоче, щоб Китай зростав не на 7% - 8%, а на 2% - 3%. Це і відмова від технологічного та інноваційного домінування, тобто Америка хоче, щоб Китай працював з їхніми технологіями та інноваціями і не придумував свої. І відмова від зовнішньої експансії, тобто щоб Китай не йшов в інші країни. Природно, що Китай від усього цього не відмовиться і для Америкипостає ключова сутичка», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Курбана, що крім нашої проблеми і нашої війни, є ще глобальні геополітичні війни.

Також раніше для Politeka Єрмолаєв розповідав, що Китай стає головним подразником не лише в торгових війнах, технологічної конкуренції, а й ще як полюс.