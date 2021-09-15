В своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал о предстоящем противостоянии Америки с Китаем.

«Сейчас модель экономики и глобальной торговли переходит в очень упрощенный формат игры с нулевой суммой, когда из нескольких игроков, сидящих за одним столом, победа одного должна обязательно сопровождаться поражением другого. Соответственно денежный выигрыш одного обеспечивается за счет денежного проигрыша другого. Понятно, что динамичное развитие Китая и формирование в Китае среднего класса будет происходить за счет того, что в Америке средний класс будет беднеть», - сообщил он.

Кущ сказал, что это борьба китайцев за появление золотого миллиарда в Китае, а Америка в свою очередь ведет борьбу, чтобы второй золотой миллиард не появился в Азии.Американцы рассматривают различные варианты не только конфронтации с Китаем, считает он, но и так называемой интеграции с Китаем. И они с удовольствием согласились бы на сотрудничество с этой страной, уверен он, если бы Китай согласился на несколько базовых условий.

«Прежде всего - это ограничение темпов экономического роста, то есть Америка хочет, чтобы Китай рос не на 7% - 8%, а на 2% - 3%. Это и отказ от технологического и инновационного доминирования, то есть Америка хочет, чтобы Китай работал с их технологиями и инновациями и не придумывал свои. И отказ от внешней экспансии, то есть чтобы Китай не шел в другие страны. Естественно, что Китай от всего этого не откажется и Америке предстоит ключевая схватка», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Курбана, что кроме нашей проблемы и нашей войны, есть еще глобальные геополитические войны.

Также ранее для Politeka Ермолаев рассказывал, что Китай становится главным раздражителем не только в торговых войнах, технологической конкуренции, но и еще как полюс.