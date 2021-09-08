Гендерний баланс обов’язково має бути дотриманий у суспільстві. Детальніше про це розповіла депутат VIII скликання Ірина Суслова у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди».

Передусім політик зазначає, що переважно суспільство негативно сприймає гендерну рівність. «Одне сприймає, що це тільки про ЛГБТ, а інше сприймає, що це просто об'єднання якихось незрозумілих жінок, які говорять, що всі мужики – козли», - розповідає вона.

Насправді ж, підкреслює Суслова, йдеться зовсім не про це. Вона вважає, що гендерний баланс важливий і, якби він був, якби кожен – і чоловік, і жінка – однаково міг реалізовувати свій потенціал, Україна розвивалася б інакше. «Це просто про рівний доступ і рівні можливості жінок і чоловіків і про можливості для самореалізації», - підкреслює депутат.

Вона пояснює, що жінка має право займати свою нішу, зокрема, бувають винятки у сфері економіки, енергетики, інфраструктури чи побутових відходів. «Але переважно це питання, які стосуються соціальної політики, медицини, освіти, безпеки – не з точки зору реформи правоохоронних органів, а з точки зору навіть вуличної безпеки», - стверджує гостя програми.

Отже, Суслова підсумовує, що держава повинна забезпечити рівні умови реалізації для кожної людини, хай яка в неї раса, релігія, політичні переконання чи стать. «Якщо не буде балансу, то не буде нормальної сім'ї», - додає вона.

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