Гендерный баланс обязательно должен быть соблюден в обществе. Подробнее об этом рассказала депутат VIII созыва Ирина Суслова в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Прежде всего политик отмечает, что в основном общество негативно воспринимает гендерное равенство. «Одно воспринимает, что это только про ЛГБТ, а другое воспринимает, что это просто объединение каких-то непонятных женщин, которые говорят, что все мужики – козлы», - рассказывает она.

На самом деле, подчеркивает Суслова, речь идет вовсе не об этом. Она считает, что гендерный баланс важен и, если бы он был, если бы каждый - и мужчина, и женщина - одинаково мог реализовывать свой потенциал, Украина развивалась бы иначе. «Это просто про равный доступ и равные возможности женщин и мужчин и про возможности для самореализации», - подчеркивает депутат.

Она объясняет, что женщина имеет право занимать свою нишу, в частности, бывают исключения в сфере экономики, энергетики, инфраструктуры или бытовых отходов. «Но преимущественно это вопросы, которые касаются социальной политики, медицины, образования, безопасности – не с точки зрения реформы правоохранительных органов, а с точки зрения даже уличной безопасности», - утверждает гостья программы.

Итак, Суслова заключает, что государство должно обеспечить равные условия реализации для каждого человека, пусть какая у него раса, религия, политические убеждения или пол. «Если не будет баланса, то не будет нормальной семьи», - добавляет она.

Как сообщала Politeka, ДТЭК присоединился к всеукраинской премии «Создано женщинами».

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал о выходе за рамки устоявшихся семейных правил и традиций.