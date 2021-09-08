Депутат Київради IX скликання по Дарницькому округу Віталій Нестор в інтерв'ю виданню Kyiv.Press розповів про нинішній склад та роботу Київради, склад якої оновився на 62%.

«У Київраді немає ні більшості, ні опозиції. Діяльність Київради розгалужена, відсутність більшості – добре, бо є постійна конкуренція. Кожен з депутатів відстоює інтереси мешканців свого району», - заявив Нестор.

Він зазначив, що деякі питання підтримують понад сотню депутатів. За його словами, у Київраді є дві автономні фракції – «Голос», з якої лише декілька депутатів беруть активну участь у засіданнях, а інші, ймовірно, добре працюють в комісіях, і «Єдність», мета якої провести аудит рішень Київради та визначити свою позицію.

«Не бачу, щоб якісь фракції або депутати були відверто опозиційними до міської влади. У кожного є свій політичний напрямок», - розповів Нестор.

Крім цього, він зазначив, що з ним не траплялись ситуації, коли хтось просив його за гроші проголосувати за якесь питання. Проте, каже депутат, мав місце випадок, коли до нього звернувся інший депутат з проханням підтримати проєкт, оскільки сам він не може віддати свій голос за нього через певний конфлікт інтересів.

Однак Нестор не вважає, що це корупція, необхідною умовою якої є особиста вигода та певні зобов'язання у подальшому.

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