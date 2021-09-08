Депутат Киевсовета IX созыва по Дарницкому округу Виталий Нестор в интервью изданию Kyiv.Press рассказал о нынешнем составе и работе Киевсовета, состав которой обновился на 62%.

«В Киевсовете нет ни большинства, ни оппозиции. Деятельность Киевсовета разветвленная, отсутствие большинства – хорошо, потому что есть постоянная конкуренция. Каждый из депутатов отстаивает интересы жителей своего района», - заявил Нестор.

Он отметил, что некоторые вопросы поддерживают более сотни депутатов. По его словам, в Киевсовете есть две автономные фракции - «Голос», из которой лишь несколько депутатов активно участвуют в заседаниях, а другие, вероятно, хорошо работают в комиссиях, и «Единство», цель которой провести аудит решений Киевсовета и определить свою позицию.

«Не вижу, чтобы какие-то фракции или депутаты были откровенно оппозиционными к городским властям. У каждого есть свой политический направление», - рассказал Нестор.

Кроме этого, он отметил, что с ним не случались ситуации, когда кто-то просил его за деньги проголосовать за какой-то вопрос. Однако, говорит депутат, имел место случай, когда к нему обратился другой депутат с просьбой поддержать проект, поскольку сам он не может отдать свой голос за него из-за определенного конфликта интересов.

Но Нестор не считает, что это коррупция, необходимым условием которой является личная выгода и определенные обязательства в дальнейшем.

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