Чому іноземний бізнес не поспішає інвестувати гроші в Україну? Свій погляд на це питання у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політолог Ілія Куса.

«В Україні немає чіткого розуміння відповідальності, всі перекидають функції один на одного. Незрозуміло, хто відповідає за той чи інший контракт, або за переговори. Часто деякі завдання розділені між різними відомствами. Буває, що різні міністерства по одній темі говорять одним інвесторам різні речі. Багатьох це заводить у глухий кут. Це основна перешкода для інвесторів: вони просто бояться мати з нами справу. Занадто багато ризику і занадто дорого. А розв'язання цієї проблеми – вже внутрішнє питання України. З-за кордону в цій справі нам ніхто не допоможе», - впевнений гість програми.

Також він прокоментував нещодавнє висловлювання президента Естонії Керсті Кальюлайд про європейські перспективи України.

«Я не виключаю, що естонського лідера попросили зробити висловлювання про Україну. Потрібно було вкинути цю тезу, щоб вже не натяком, а прямо сказати: у вас проблеми. Зрозуміло, що країни Заходу стурбовані: тамтешні компанії хочуть зайти на ринок України, їм цікаво тут працювати та отримувати прибуток. Але вони не можуть це зробити, поки тут існує таке токсичне інвестиційне середовище», - каже Ілія Куса.

Як повідомляє Politeka, раніше заяву Керсті Кальюлайд також прокоментував політолог Володимир Воля.

Також Politeka повідомляла, що Ілля Куса розповів про те алгоритмі, за яким працює українська політика.