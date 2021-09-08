Почему иностранный бизнес не спешит инвестировать деньги в Украину? Свой взгляд на этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Илия Куса.

«В Украине нет чёткого понимания ответственности, все перебрасывают функции друг на друга. Непонятно, кто отвечает за тот или иной контракт, или за переговоры. Часто некоторые задачи разделены между разными ведомствами. Бывает, что разные министерства по одной теме говорят одним инвесторам разные вещи. Многих это заводит в тупик. Это основное препятствие для инвесторов: они просто боятся иметь с нами дело. Слишком много риска и слишком дорого. А решение этой проблемы – уже внутренний вопрос Украины. Из-за границы в этом деле нам никто не поможет», - уверен гость программы.

Также он прокомментировал недавнее высказывание президента Эстонии Керсти Кальюлайд о европейских перспективах Украины.

«Я не исключаю, что эстонского лидера попросили сделать высказывание об Украине. Нужно было вбросить этот тезис, чтобы уже не намёком, а прямо сказать: у вас проблемы. Понятно, что страны Запада обеспокоены: тамошние компании хотят зайти на рынок Украины, им интересно здесь работать и получать прибыль. Но они не могут это сделать, пока здесь существует такая токсичная инвестиционная среда», - говорит Илия Куса.

Как сообщает Politeka, ранее заявление Керсти Кальюлайд также прокомментировал политолог Владимир Воля.

Также Politeka сообщала, что Илия Куса рассказал о том алгоритме, по которому работает украинская политика.