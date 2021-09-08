Одна частина світу горить, інша – захлинається від повеней. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у програмі «Акценти» з Тетяною Резвін пояснила, чому так відбувається

«Протягом останніх 10 років абсолютно очевидним став той факт, що у світі відбуваються зміни клімату. І ці зміни клімату полягають не лише у цих стихійних природних катастрофічних явищах, не лише в зміні температури… А відбувається деградація цілих екосистем, які вже зараз не витримують такого навантаження від людської діяльності», - каже експерт.

За її словами, напряму пов’язувати викиди в атмосферу від промислових підприємств з пожежами і повенями було б досить примітивно.

«Але в цілому ці викиди в атмосферне повітря, розорювання земель, знищення зелених насаджень в глобальному вимірі призводить до підвищення світової температури, яка в свою чергу призводить до збоїв у традиційному розподілі погодних умов і таке інше. Тому зміни клімату – це не просто глобальне потепління, про яке досить вульгарно говорять іноді політики або бізнесмени, і навіть іронічно оцінюють такі явища. Зміни клімату – це серйозна загроза для існування живих організмів, цілих екосистем і в цілому життєдіяльності всіх людей на планеті», - сказала Тимочко.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про біду з кліматом.

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