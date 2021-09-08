Одна частина світу горить, інша – захлинається від повеней. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у програмі «Акценти» з Тетяною Резвін пояснила, чому так відбувається
«Протягом останніх 10 років абсолютно очевидним став той факт, що у світі відбуваються зміни клімату. І ці зміни клімату полягають не лише у цих стихійних природних катастрофічних явищах, не лише в зміні температури… А відбувається деградація цілих екосистем, які вже зараз не витримують такого навантаження від людської діяльності», - каже експерт.
За її словами, напряму пов’язувати викиди в атмосферу від промислових підприємств з пожежами і повенями було б досить примітивно.
«Але в цілому ці викиди в атмосферне повітря, розорювання земель, знищення зелених насаджень в глобальному вимірі призводить до підвищення світової температури, яка в свою чергу призводить до збоїв у традиційному розподілі погодних умов і таке інше. Тому зміни клімату – це не просто глобальне потепління, про яке досить вульгарно говорять іноді політики або бізнесмени, і навіть іронічно оцінюють такі явища. Зміни клімату – це серйозна загроза для існування живих організмів, цілих екосистем і в цілому життєдіяльності всіх людей на планеті», - сказала Тимочко.
Як повідомляла Politeka, українців попередили про біду з кліматом.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Потужний вибух прогримів у російській багатоповерхівці, під завалами люди: "Обрушилися три поверхи"
Обірвалося життя знаменитої радянської співачки: "Вірус не вибирає, кого вразити"
Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Також Politeka писала, що в Україні б'ють на сполох через погодну аномалію.