Одна часть мира горит, другая – захлебывается от наводнений. Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в программе «Акценты» с Татьяной Резвин объяснила, почему так происходит

«В течение последних 10 лет совершенно очевидным стал тот факт, что в мире происходят изменения климата. И эти изменения климата заключаются не только в этих стихийных природных катастрофических явлениях, не только в изменении температуры... А происходит деградация целых экосистем, которые уже сейчас не выдерживают такой нагрузки от человеческой деятельности», - говорит эксперт.

По ее словам, напрямую связывать выбросы в атмосферу от промышленных предприятий с пожарами и наводнениями бы достаточно примитивно.

«Но в целом эти выбросы в атмосферный воздух, распашка земель, уничтожение зеленых насаждений в глобальном измерении приводят к повышению мировой температуры, которая в свою очередь приводит к сбоям в традиционном распределении погодных условий и так далее. Поэтому изменения климата – это не просто глобальное потепление, о котором довольно вульгарно говорят иногда политики или бизнесмены, и даже иронично оценивают такие явления. Изменения климата – это серьезная угроза для существования живых организмов, целых экосистем и в целом жизнедеятельности всех людей на планете», - сказала Тимочко.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о беде с климатом.

Также Politeka писала, что в Украине бьют тревогу из-за погодной аномалии.