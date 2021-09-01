Політолог Руслан Бізяєв поміркував у програмі «Розвилка» з блогером Любов'ю Завальнюк над тим, якими будуть результати зустрічі Байдена із Зеленським, і розповів, з чим президент України відправився у Вашингтон.

Передусім експерт зауважує, що за збігом обставин зустріч президентів України та США припала на пік афганської кризи. «І, відповідно, ця криза стає тригером глобальної світової геополітичної кризи», - підкреслює він.

Як пояснює Бізяєв, хоч Зеленський і направився у Вашингтон зі своїм набором побажань, але з огляду на останні події розмова президентів радше нагадуватиме добродушну бесіду. «Адміністрації Байдена зараз не те що трошки не до Зеленського, але навіть не до прем'єр-міністра Ізраїлю Бенета, з яким він зустрічався», - каже політолог.

Він акцентує на тому, що для США зараз на першому місці їхні політичні проблеми, які поступово збільшуються після афганських подій: як їм залишитися гегемоном і що робити із союзниками.

Тим не менш, каже Бізяєв, Зеленський зустрінеться не лише із Байденом, інші зустрічі будуть більш результативними. «Зустріч з чиновниками адміністрації Байдена, з представниками держдепартаменту і представниками бізнесу може мати цілком прикладний і практичний характер», - переконаний експерт. На його думку, із президентом України узгодять певні дії і їх потрібно буде виконати або на початку наступного року, або вже наприкінці цього.

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