Политолог Руслан Бизяев поразмыслил в программе «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк о том, какими будут результаты встречи Байдена с Зеленским, и рассказал, с чем президент Украины отправился в Вашингтон.

Прежде всего эксперт отмечает, что по стечению обстоятельств встреча президентов Украины и США пришлась на пик афганского кризиса. «И, соответственно, этот кризис становится триггером глобального мирового геополитического кризиса», - подчеркивает он.

Как объясняет Бизяев, хоть Зеленский и направился в Вашингтон со своим набором пожеланий, но, учитывая последние события, разговор президентов скорее будет напоминать добродушную беседу. «Администрации Байдена сейчас не то что немножко не до Зеленского, но даже не до премьер-министра Израиля Бенета, с которым он встречался», - говорит политолог.

Он акцентирует внимание на том, что для США сейчас на первом месте их политические проблемы, которые постепенно увеличиваются после афганских событий: как им остаться гегемоном и что делать с союзниками.

Тем не менее, говорит Бизяев, Зеленский встретится не только с Байденом, другие встречи будут более результативными. «Встреча с чиновниками администрации Байдена, с представителями госдепартамента и представителями бизнеса может иметь вполне прикладной и практичный характер», - убежден эксперт. По его мнению, с президентом Украины согласуют определенные действия и их нужно будет выполнить или в начале следующего года, или уже в конце этого.

Как сообщала Politeka, Нагирный объяснил, почему встречу Зеленского и Байдена снова перенесли.

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