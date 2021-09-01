Політичний експерт Микола Спірідонов у програмі «Акценти» з блогером Тетяною Резвін підсумував дворічну роботу цієї каденції депутатів Верховної Ради та прокоментував їхній екватор.

Спірідонов підкреслює, що вже пройшло 2 роки роботи народних депутатів цієї каденції, а відтак можна робити якісь підсумки їхньої роботи.

На його думку, оцінювати депутатів можна з різних позицій. Як пояснює експерт, завдяки монобільшості Верховна Рада працювала швидко, ефективно і прийняла багато рішень, але не всі з них пішли державі на користь, а швидкість часто супроводжувалася відсутністю стратегії. «Саме тому не можна надати блискучої оцінки такій роботі», - підкреслює Спірідонов.

Зокрема, гість програми коментує відкриття земельного ринку в Україні. «Наче б то прийняли та назвали це реформою, але зараз почали скуповувати землю майже за безцінь, тому не зрозуміло, чи буде це країні на користь», - міркує він.

Отже, на думку Спірідонова, дворічну роботу депутатів ВР можна оцінити на трійку, хоч самі вони навряд будуть згодні з таким рішенням. Тим не менш, експерт нагадує, що близяться не лише позачергові вибори, але й чергові. «Приблизно половину каденції депутати вже відбули, вони вже думають про те, як їм продовжити своє перебування в наступному електоральному циклі у тих же самих кріслах», - каже він.

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