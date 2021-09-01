Политический эксперт Николай Спиридонов в программе «Акценты» с блогером Татьяной Резвин подытожил двухлетнюю работу этой каденции депутатов Верховной Рады и прокомментировал их экватор.

Спиридонов подчеркивает, что уже прошло 2 года работы народных депутатов этой каденции, а потому можно делать какие-то итоги их работы.

По его мнению, оценивать депутатов можно с разных позиций. Как объясняет эксперт, благодаря монобольшинству Верховная Рада работала быстро, эффективно и приняла много решений, но не все из них пошли государству на пользу, а скорость часто сопровождалась отсутствием стратегии. «Именно поэтому нельзя предоставить блестящую оценку такой работе», - подчеркивает Спиридонов.

В частности, гость программы комментирует открытие земельного рынка в Украине. «Вроде бы приняли и назвали это реформой, но сейчас начали скупать землю почти за бесценок, поэтому не понятно, будет ли это стране на пользу», - рассуждает он.

Итак, по мнению Спиридонова, двухлетнюю работу депутатов ВР можно оценить на тройку, хотя сами они вряд ли будут согласны с таким решением. Тем не менее, эксперт напоминает, что близятся не только внеочередные выборы, но и очередные. «Примерно половину каденции депутаты уже отбыли, они уже думают о том, как им продлить свое пребывание в следующем электоральном цикле в тех же самых креслах», - говорит он.

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