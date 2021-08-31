Співачка Юліана Купцова розповіла у програмі Karabas.Live, що дарують їй шанувальники, а також про своє ставлення до компліментів з боку жінок.

«Дарують квіти, якісь елементи, пов’язані з совою. Тому що в моєму прізвищі чотири останні букви утворюють слово «сова». І долари дарують також, різні сувеніри, косметику. Айфон дарували, але не шанувальники. Було таке, що мужчини щось своє присилали. Пишуть: «Виходь за мене заміж!», якісь там зізнання в коханні, які в мене гарні груди, які в мене гарні очі, руки – більше компліментів. Причому не тільки від чоловіків, а й від жінок. Це взагалі така класна похвала, бо дівчата зазвичай заздрять одна одній», - розповідає вона.

За словами артистки, не потрібно заздрити, а навпаки: якщо тобі подобається людина, - брати з неї приклад.

«Тому що зараз у світі, де ми живемо, можна слідкувати за собою і переробити в собі все, що тобі не подобається. Можна зробити щось друге з собою», - каже вона.

Купцова зізналася, що, крім компліментів, отримує ще й принизливі повідомлення в соцмережах.

«У мене є хейтери. І навіть є такий відео кліп на ютубі, де було прямо замовлення хейтерів. Це були якісь боти. Там посипалися відразу понад 200 коментарів саме під цією піснею «Тіло». Вони всі були однакові: «Мені не подобається, погано, погано». Замовник не міг щось цікавіше придумати. Я нічого не видаляю в таких випадках. Пишуть: «Не трать даремно гроші, ти все одно не будеш як Бузова і Полякова!». При чому тут Бузова і Полякова, не знаю», - розповідає співачка.

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