Певица Юлиана Купцова рассказала в программе Karabas.Live, что дарят ей поклонники, а также о своем отношении к комплиментам со стороны женщин.

«Дарят цветы, какие-то элементы, связанные с совой. Потому что в моей фамилии четыре последние буквы образуют слово «сова». И доллары дарят также, различные сувениры, косметику. Айфон дарили, но не поклонники. Было такое, что мужчины что-то свое присылали. Пишут: «Выходи за меня замуж!», какие-то признания в любви, какая у меня красивая грудь, какие у меня красивые глаза, руки - больше комплиментов. Причем не только от мужчин, но и от женщин. Это вообще такая классная похвала, потому что девушки обычно завидуют друг другу», - рассказывает она.

По словам артистки, не нужно завидовать, а наоборот: если тебе нравится человек, - брать с него пример.

«Потому что сейчас в мире, где мы живем, можно следить за собой и переделать в себе все, что тебе не нравится. Можно сделать что-то другое с собой », - говорит она.

Купцова призналась, что, кроме комплиментов, получает и унизительные сообщения в соцсетях.

«У меня есть хейтеры. И даже такой видеоклип на ютубе, где был прямо заказ хейтеров. Это были какие-то боты. Там посыпались сразу более 200 комментариев именно под этой песней «Тело». Они все были одинаковые: «Мне не нравится, плохо, плохо». Заказчик не мог что-то интереснее придумать. Я ничего не удаляю в таких случаях. Пишут: «Не трать зря деньги, ты все равно не будешь как Бузова и Полякова!». Причем здесь Бузова и Полякова, не знаю», - рассказывает певица.

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