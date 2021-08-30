Журналістка Любов Завальнюк заявила, що спершу українців можуть позбавити субсидії, а потім – і житла. У програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua вона детальніше розповіла, до чого може призвести заборгованість по комуналці.

Ведуча розповідає, що в разі невчасної оплати комунальних послуг споживач має платити пеню. «Розмір пені повинен бути встановлений договором про надання комунальних послуг з підприємством, яке їх надає», - зазначає Завальнюк. Також вона повідомляє про випадки, у яких пеня не нараховується: якщо споживачу заборгували зарплату і він може це підтвердити або ж якщо є заборгованість держави за надані пільги і субсидії.

В іншому випадку, каже журналістка, через заборгованість по комуналці українці можуть залишитися без субсидій. «У субсидії відмовляють, якщо управління соціального захисту населення отримає інформацію про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг або витрат на управління багатоквартирним будинком, термін позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – на даний час це 340 грн», - пояснює ведуча.

Також вона зазначає, що борг за комунальні послуги навіть через суд стягується передусім з грошових коштів у фінансових установах та з інших цінностей, а продаж житла – це вже остання міра. З іншого боку, додає журналістка, це неможливо, якщо сума стягнення менша 20 розмірів мінімальної зарплати, тобто 120 тисяч гривень станом на 01.07.2021.

У такому разі, розповідає Завальнюк, судове рішення виконується за рахунок іншого майна, яке належить боржникові. «Однак якщо іншого майна немає, а сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, державний або приватний виконавець має право накласти на житло арешт і продати його», - констатує ведуча.

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