Журналистка Любовь Завальнюк заявила, что сначала украинцев могут лишить субсидии, а затем - и жилья. В программе «Суть событий» для канала Знай.ua она подробнее рассказала, к чему может привести задолженность по коммуналке.

Ведущая рассказывает, что в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг потребитель должен платить пеню. «Размер пени должен быть установлен договором о предоставлении коммунальных услуг с предприятием, которое их предоставляет», - отмечает Завальнюк. Также она сообщает о случаях, в которых пеня не начисляется: если потребителю задолжали зарплату и он может это подтвердить или если есть задолженность государства за предоставленные льготы и субсидии.

В противном случае, говорит журналистка, из-за задолженности по коммуналке украинцы могут остаться без субсидий. «В субсидии отказывают, если управление социальной защиты населения получит информацию о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогами минимумов доходов граждан — на данный время это 340 грн», - объясняет ведущая.

Также она отмечает, что долг за коммунальные услуги даже через суд взыскивается прежде всего из денежных средств в финансовых учреждениях и с других ценностей, а продажа жилья - это уже последняя мера. С другой стороны, добавляет журналистка, это невозможно, если сумма взыскания меньше 20 размеров минимальной зарплаты, то есть 120 тысяч гривен по состоянию на 01.07.2021.

В таком случае, рассказывает Завальнюк, судебное решение выполняется за счет другого имущества, принадлежащего должнику. «Однако если другого имущества нет, а сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат, государственный или частный исполнитель вправе наложить на жилье арест и продать его», - констатирует ведущая.

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