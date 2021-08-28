У Києві співробітники КМДА виписують штрафи за паркування без участі поліції та попередження водіїв
Київські автомобілісти поскаржилися на дії співробітників КМДА, які самовільно виписують штрафи і навіть не залучають до цього процесу поліцейських.
Як розповіли жителі столиці, по вулиці Верхній Вал чоловік у куртці з емблемою КМДА без розбору виписує штрафи у розмірі 350 гривень припаркованим машинам.
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При цьому багато людей скаржаться на те, що в Києві не вистачає нормальних парковок, а на існуючих сильно завищені ціни на місця для машин.
Цю проблему прокоментував експерт з транспортного моделювання та мобільності, директор компанії А+С Дмитро Беспалов у матеріалі Auto24. Він заявив, що київська влада повинна вдосконалити систему громадського транспорту в місті, адже зараз у автомобілістів, яких в столиці України близько 1,2 мільйона, немає альтернативи.
За словами Беспалова, ніхто не захоче пересідати з авто на старі маршрутки або в переповнене метро, тому поки розвантажити київські дороги і парковки не виходить.
Що стосується інспекторів з паркування, їх діяльність викликає питання не тільки у водіїв, а й у поліцейських. Зокрема, цього місяця Головне слідче управління НПУ провело обшуки в приміщеннях КП "Київтранспарксервіс" та Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Вони запідозрили співробітників цих відомств, а також приватних компаній-підрядників в необґрунтованому завищенні цін на евакуацію автомобілів.
Нагадаємо, інспектори виходять на "полювання" у Харкові: штрафуватимуть навіть на вихідних.
Як повідомляла Politeka, машини українців сотнями забирають з вулиць без причин.
Також Politeka писала, що у Києві героїня парковки залізла на евакуатор, рятуючи своє авто.