В Киеве сотрудники КГГА выписывают штрафы за парковку без участия полиции и предупреждения водителей

Киевские автомобилисты пожаловались на действия сотрудников КГГА, которые самовольно выписывают штрафы и даже не привлекают к этому процессу полицейских.

Как рассказали жители столицы, по улице Верхний Вал человек в куртке с эмблемой КГГА без разбору выписывает штрафы в размере 350 гривен припаркованным машинам.

При этом многие люди жалуются на то, что в Киеве не хватает нормальных парковок, а на существующих сильно завышены цены на места для машин.

Эту проблему прокомментировал эксперт по транспортному моделированию и мобильности, директор компании А+С Дмитрий Беспалов в материале Auto24. Он заявил, что киевские власти должны усовершенствовать систему общественного транспорта в городе, ведь сейчас у автомобилистов, которых в столице Украины около 1,2 миллиона, нет альтернативы.

По словам Беспалова, никто не захочет пересаживаться с авто на старые маршрутки или в переполненное метро, поэтому пока разгрузить киевские дороги и парковки не получается.

Что касается инспекторов по парковке, их деятельность вызывает вопросы не только у водителей, но и у полицейских. В частности, в этом месяце Главное следственное управление НПУ провело обыски в помещениях КП «Киевтранспарксервис» и Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Они заподозрили сотрудников этих ведомств, а также частных компаний-подрядчиков в необоснованном завышении цен на эвакуацию автомобилей.

Напомним, инспекторы выходят на "охоту" в Харькове: будут штрафовать даже на выходных.

Как сообщала Politeka, машины украинцев сотнями забирают с улиц без причин.

Также Politeka писала, что в Киеве героиня парковки залезла на эвакуатор, спасая свое авто.