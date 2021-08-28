Економіст Олександр Гончаров у програмі «Економіка для думаючих» розповів, як чиновники наживаються. За його словами, річ у тім, що ринок має жорсткі рамки, за допомогою яких чиновники збагачуються.

«Наші чиновники зайнялися особистим збагаченням. Вони стали формувати законодавчу нормативно-правову базу переважно для рамкових умов. Чиновник має право в рамках цього діапазону вносити свої пропозиції і корективи», - зазначив Гончаров.

За словами експерта, чиновник формує правила, здійснюючи ліцензування діяльності людей, які дають йому хабар. На думку експерта, створюючи ринкові умови не треба формувати жорсткі рамки, тому що ними починають користуватися чиновники, які на цьому збагачуються.

«Не давайте додаткові і зайві повноваження (чиновникам, - ред.), тому що потім будете надалі вигрібати», - підкреслив Гончаров.

На думку експерта, головна проблема в зайвих повноваженнях у чиновників. Як зазначив економіст, в першу чергу треба займатися організацією біржового ринку.

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