Экономист Александр Гончаров в программе «Экономика для думающих» рассказал, как чиновники наживаются. По его словам, дело в том, что рынок имеет жесткие рамки, с помощью которых чиновники обогащаются.

«Наши чиновники занялись личным обогащением. Они стали формировать законодательную нормативно-правовую базу преимущественно для рамочных условий. Чиновник имеет право в рамках этого диапазона вносить свои предложения и коррективы», - отметил Гончаров.

По словам эксперта, чиновник формирует правила, совершая лицензирование деятельности людей, которые дают ему взятку. По мнению эксперта, создавая рыночные условия не надо формировать жесткие рамки, потому что ими начинают пользоваться чиновники, которые на этом обогащаются.

«Не давайте дополнительные и излишние полномочия (чиновникам, - ред.), потому что потом будете в последующем выгребать», - подчеркнул Гончаров.

По мнению эксперта, главная проблема в излишних полномочиях у чиновников. Как отметил экономист, в первую очередь надо заниматься организацией биржевого рынка.

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