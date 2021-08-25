В Україні щороку відкриваються нові ресторани, які потребують кваліфікованих кадрів. Про це розповів шеф-кухар, бренд-шеф Олександр Якутов у програмі «Головне питання з Борисом Бронштейном».

Керівник ресторану повинен бути і менеджером, і митцем одночасно, переконаний він.

«Треба вміти балансувати. У нас шефи, які вже топові, саме в балансі. Відсотків 30 кухарів на кухні - зі смаком, а 70 - стандартники: завдання є - і він готує. І він уже скільки готує цей борщ - все одно підійде до су-шефа: «Спробуй, чи все гаразд?». Він досі сумнівається в собі. І ось є людина, у якого зі смаком все ідеально, він відчуває баланс. І ти починаєш за ним спостерігати, а він виявляється «развездяй развездяем». Він творчий, він літає в хмарах, все відмінно, він будь-що приготує. Дай йому кокосове молоко, дай каррі - він щас намутить тобі, все відмінно», - повідомляє шеф-кухар.

За його словами, ідеальні стандартникиз бухгалтерії не вилазять, все продумують: «У мене є такі хлопці, я їх випустив. Один з них працює шефом і директором у ресторані, йому довірили повністю керівництво, він фактично співвласник».

Їхній досвід став у нагоді в Харкові, де колеги запустили новий ресторан.

«Мені подзвонили: біда, ми попадали, пару мільйонів вкладень і повністю крах, виручайте! Ми приїхали, а там хлопці в цій справі нічого не розуміють. Ні технологічних карт, ні списань, ні приходів, нічого! Заходить стандартник і каже: так, бухгалтерію треба гнати звідси, цих туди, закупник взагалі ніякий. Вкусовик висловив свою думку. Тобто ти їм не даєш завдання - а вони бачать проблему. Тому у мене було два су-шефа: один стандартник, а другий вкусовик. Але зараз я намагаюся максимально все на одного покласти», - зізнається шеф-кухар.

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