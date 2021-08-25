В Украине каждый год открываются новые рестораны, которые нуждаются в квалифицированных кадрах. Об этом рассказал шеф-повар, бренд-шеф Александр Якутов в программе «Главный вопрос с Борисом Бронштейном».

Руководитель ресторана должен быть и менеджером, и художником одновременно, убежден он.

«Надо уметь балансировать. У нас шефы, которые уже топовые, именно в балансе. Процентов 30 поваров на кухне – со вкусом, а 70 – стандартники: задача есть – и он готовит. И он уже сколько готовит этот борщ – все равно подойдет к су-шефу: «Попробуй, все ли хорошо?». Он до сих пор сомневается в себе. И вот есть человек, у которого со вкусом все идеально,он чувствует баланс.И ты начинаешь за ним наблюдать,а он оказывается развездяй развездяем. Он творческий, он летает в облаках, все отлично, он любое приготовит. Дай ему кокосовое молоко, дай карри – он щас намутит тебе, все отлично», - сообщает шеф-повар.

По его словам, идеальные стандартники из бухгалтерии не вылезают, все продумывают: «У меня есть такие ребята, я их выпустил. Один из них работает шефом и директором в ресторане, ему доверили полностью руководство, он фактически совладелец».

Их опыт пригодился в Харькове, где коллеги запустили новый ресторан.

«Мне позвонили: беда, мы попадали, пару миллионов вложений и полностью крах, выручайте! Мы приехали, а там ребята в этом деле ничего не понимают. Ни технологических карт, ни списаний, ни приходов, ничего! Заходит стандартник и говорит: так, бухгалтерию надо гнать отсюда, этих туда, закупщик вообще никакой. Вкусовик высказал свое мнение. То есть ты им не даешь задание – а они видят проблему. Поэтому у меня было два су-шефа: один стандартник, а второй вкусовик. Но сейчас я стараюсь максимально все на одного возложить», - признается шеф-повар.

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