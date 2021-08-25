Експерт з питань оборони та безпеки Олег Старіков в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай 24" розповів, що чотири країни хочуть легалізувати дії талібів в Афганістані.

Олег Старіков розповів, як надалі розвиватиметься ситуація з талібами в Афганістані.

"Нині, аналізуючи засоби масової інформації всього світу, я можу спрогнозувати, що найближчим часом Китайська Народна Республіка, Ісламська Республіка Іран, Пакистан і Росія визнають чинний, коли буде призначений, уряд. Не швидко, відразу ж, а з часом. Тобто, вони вже встановили дуже тісні контакти з лідерами руху Талібан, ні з військовим, а з політичним крилом", - сказав Старіков.

Він зазначив, що можна тільки здогадуватися, про що ці країни домовилися з талібами.

"Логіка цих чотирьох країн буде спрямована на те, щоб все це залишилося всередині країни. Знаходилося не зовні, а всередині... Все це всередині. Зробити якусь, може, форму, в розумінні Афганістану, держави, і щоб це не виходило назовні. Тому що там серед них є і представники ІДІЛ тощо. Я так розумію, що вони домовилися, щоб відсікти ІДІЛ від Талібану", - додав експерт.

За його словами, Китай вже почав називати талібів "народним ополченням", що є першим кроком до легалізації.

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