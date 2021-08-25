Эксперт по вопросам обороны и безопасности Олег Стариков в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, что четыре страны хотят легализовать действия талибов в Афганистане.

Олег Стариков рассказал, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с талибами в Афганистане.

“В настоящее время, анализируя средства массовой информации всего мира, я могу спрогнозировать, что в ближайшее время Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран, Пакистан и Россия признают действующее, когда будет назначено, правительство. Не быстро, сразу же, а со временем. То есть, они уже установили очень плотные контакты с лидерами движения Талибан, не с военным, а с политическим крылом”, - сказал Стариков.

Он отметил, что можно только догадываться, о чем эти страны договорились с талибами.

“Логика этих четырех стран будет направлена на то, чтобы все это осталось внутри страны. Находилось не вовне, а внурти… Все это внутри. Сделать какую-то, может быть, форму, в понимании Афганистана, государства, и чтобы это не выходило вовне. Потому что там среди них есть и представители ИГИЛ и тому подобное. Я так подразумеваю, что они договорились, чтобы отсечь ИГИЛ от Талибана”, - добавил эксперт.

По его словам, Китай уже начал называть талибов “народным ополчением”, что является первым шагом к легализации.

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