Які шанси має Україна на те, щоб протистояти «російському світу»? Свою думку з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює економіст Олександр Савченко

«Є теорія, яка говорить, що країни переходять з першої ліги у вищу за п'ятдесят років. Наприклад, в Латинській Америці це зробила одна країна – Чилі. Якщо ми будемо діяти розумно, то можемо впоратися і швидше. Нам потрібно набратися терпіння і будувати незалежну Україну. Якщо слідувати цій теорії, то тридцять років у нас уже позаду, залишилося тільки двадцять. А їй слідують все, від аналітиків МВФ до радників Путіна. Перейти Україні у вищу лігу може перешкодити відкритий військовий конфлікт. Я впевнений, що війна на Донбасі ніколи не закінчиться. Адже тоді Україні буде відкрито шлях до вищої ліги, а для Росії це варіант абсолютно неприйнятний. А російська еліта в інтелектуальному плані сильніше нашої, і вона давно вже прорахувала таку можливість розвитку подій», - вважає експерт.

На його думку, перевага російської еліти перед українською складається в її постійності, у неї є час, залишаючись при владі, набиратися досвіду.

«В українській еліті постійно йде колообіг, і це одна з причин нашого неуспіху. Але є і теоретичні передумови можливості нашої перемоги», - каже Олександр Савченко.

Як повідомляє Politeka, раніше політичний експерт Владислав Дзівідзінскій висловив думку про те, як афганські події вплинуть на Україну.

Також Politeka повідомляла, що футуролог Олексій Толкачов закликав Україну запропонувати Донбасу перспективу.