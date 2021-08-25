Які шанси має Україна на те, щоб протистояти «російському світу»? Свою думку з цього приводу у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює економіст Олександр Савченко
«Є теорія, яка говорить, що країни переходять з першої ліги у вищу за п'ятдесят років. Наприклад, в Латинській Америці це зробила одна країна – Чилі. Якщо ми будемо діяти розумно, то можемо впоратися і швидше. Нам потрібно набратися терпіння і будувати незалежну Україну. Якщо слідувати цій теорії, то тридцять років у нас уже позаду, залишилося тільки двадцять. А їй слідують все, від аналітиків МВФ до радників Путіна. Перейти Україні у вищу лігу може перешкодити відкритий військовий конфлікт. Я впевнений, що війна на Донбасі ніколи не закінчиться. Адже тоді Україні буде відкрито шлях до вищої ліги, а для Росії це варіант абсолютно неприйнятний. А російська еліта в інтелектуальному плані сильніше нашої, і вона давно вже прорахувала таку можливість розвитку подій», - вважає експерт.
На його думку, перевага російської еліти перед українською складається в її постійності, у неї є час, залишаючись при владі, набиратися досвіду.
«В українській еліті постійно йде колообіг, і це одна з причин нашого неуспіху. Але є і теоретичні передумови можливості нашої перемоги», - каже Олександр Савченко.
Як повідомляє Politeka, раніше політичний експерт Владислав Дзівідзінскій висловив думку про те, як афганські події вплинуть на Україну.
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