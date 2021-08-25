Какие шансы есть у Украины на то, чтобы противостоять «русскому миру»? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает экономист Александр Савченко

«Есть теория, которая гласит, что страны переходят из первой лиги в высшую за пятьдесят лет. Например, в Латинской Америке это сделала одна страна – Чили. Если мы будем действовать разумно, то можем управиться и быстрее. Нам нужно набраться терпения и строить независимую Украину. Если следовать этой теории, то тридцать лет у нас уже позади, осталось только двадцать. А ей следуют все, от аналитиков МВФ до советников Путина. Перейти Украине в высшую лигу может помешать открытый военный конфликт. Я уверен, что война на Донбассе никогда не закончится. Ведь тогда Украине будет открыт путь в высшую лигу, а для России это вариант совершенно неприемлемый. А российская элита в интеллектуальном плане сильнее нашей, и она давно уже просчитала такую возможность развития событий», - полагает эксперт.

По его мнению, преимущество российской элиты перед украинской состоит в её постоянности, у неё есть время, оставаясь у власти, набираться опыта.

«В украинской элите постоянно идёт круговорот, и это одна из причин нашего неуспеха. Но есть и теоретические предпосылки возможности нашей победы», - говорит Александр Савченко.

Как сообщает Politeka, ранее политический эксперт Владислав Дзивидзинский высказал мнение о том, как афганские события повлияют на Украину.

Также Politeka сообщала, что футуролог Алексей Толкачёв призвал Украину предложить Донбассу перспективу.