Відома співачка Ані Лорак показала свій яскравий образ на фестивалі Нова хвиля

Співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює на території Російської Федерації, поділилася своїми фото з "Нової хвилі". Співачка там виступила зі своїми кількома піснями і також встигла заспівати дуетом з Сергієм Лазарєвим. На території України вона вже давно не приїжджає, але в своєму недавньому інтерв'ю Лорак заявила, що хотіла б побувати на батьківщині. Про це повідомляє портал Hyser.

Для свого виходу вона вибрала костюм жовтого кольору з глибоким вирізом в області декольте, який відмінно підкреслив всі її витончені вигини тіла. Волосся співачки були укладені в лаконічну зачіску. В цілому Лорак дуже гармонійно виглядала в такому образі. Вона досить часто вибирає для свого виходу вбрання, які підкреслюють її бюст.

"Свято триває💛", - підписала кілька фото співачка.

У коментарях користувачі Мережі прийшли в повний захват від побаченого. Їм сподобався новий образ співачки. Багато відзначили, що в такому вбранні Лорак дійсно виглядає як справжня Діва.

"Ну просто Діва 😍 виступ потрапив в саме сердечко❤️, Красоточка😍 Ваш виступ з Сергієм Лазарєвим просто вогонь😍 з нетерпінням хочу подивитися повний виступ🔥, Бомбічна😍😍😍🔥🔥🔥💛💛💛, ви такаяяяя красива слів немає😍 😍 😍 💛 💛 💛, дуже красива ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️яскрава і ніжна❤️❤️❤️🔥🔥🔥, яка ж ви красива 😍 костюм шикарний💛, Кароліночка, сонечко наше😍 🌞, красуня 😍 🔥 шикарний образ🔥, кароліночка, спасибі, що радуєте такими шикарними образами на Новій хвилі!!!😍 І такими прекрасними виступами!❤️ Ви прикраса нової хвилі!!!",- написали шанувальники.